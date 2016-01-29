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العراق يتأهل لأولمبياد "ريو دي جانيرو" على حساب قطر

29/1/2016

تأهل المنتخب العراقي لدورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو (الجمعة) بعد  فوزه الثمين على قطر صاحبة الضيافة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتها لتحديد المركز الثالث لبطولة اسيا لكرة القدم  تحت 23 عاما.

حافظت قطر على تقدمها بهدف أحمد علاء حتى الدقيقة 86، إلا أن لاعب المنتخب العراقي "مهند عبد الرحيم" كان له رأي أخر  عندما أدرك هدف التعادل في الوقت القاتل من نهاية المباراة.

ومع امتداد المباراة لشوطين إضافيين تمكن "أيمن حسين" من تسجيل هدف الفوز للعراق ليعود للأولمبياد لأول مرة بعد دورة أثينا 2004

بهذا يكون المنتخب ثالث المنتخبات الأسيوية المتأهلة للأولمبياد بجانب اليابان وكوريا الجنوبية اللذان سيلعبان المباراة النهائية للبطولة غدا السبت.

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