العثور على نسر يتجسس على لبنان لصالح إسرائيل

العثور على نسر يتجسس لصالح اسرائيل في لبنان-ارشيف

قالت مصادر لبنانية إن الامن اللبناني عثر على طائر نسر يحمل أجهزة تتبع إسرائيلية بمنطقة بنت جبيل يوم الثلاثاء الماضي

وقال بعض أهالي "بنت جبيل" انهم عثروا على نسر يبلغ عرضه حوالي المترين ويحمل أجهزة تتبع إسرائيلية

وأطلقت لسلطات اللبنانية النسر في وقتٍ لاحق بعد استكمال التحقيقات بشأنه

من جانبها أعلنت سلطات البيئة والمحميات الطبيعية في إسرائيل أن طائر النسر الذي عثر عليه في جنوب لبنان ، كان يحمل أجهزة بغرض الاستخدام للبحث العلمي.

وقال المتحدث باسم السلطات البيئية تالي تينيبوم إن النسر ابتعد 4 كم ودخل لبنان مشيراً إلى أن السلطات لم تكن تعلم أنه قبض عليه، وطالب السلطات اللبنانية بالإفراج عنه.

يذكر أن هذه ليست ليست المرة الأولى التي يعثر بها اهالي جنوب لبنان على طيور إسرائيلية

كما سبق للسلطات السودانية أن اعلنت في 2012 انها عثرت على نسر يحمل ادوات تجسس منها :نظام تحديد المواقع العالمي جي بي اس " وان الجهاز قادر على التقاط صور وارسالها الى اسرائيل

ونفت اسرائيل ساعتها أن يكون النسر يتم استخدامه لأغراض تجسس وقالت هو جهاز تتبع للهجرة القياسية للطيور