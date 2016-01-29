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الاشتباه بفني بمصر للطيران في حادث الطائرة الروسية

29/1/2016

موقع تحطم الطائرة الروسية في سيناء – رويترز

 

ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن السلطات المصرية تشتبه في أن فنيا بشركة مصر للطيران هو الذي زرع قنبلة على طائرة الركاب الروسية التي سقطت في أواخر أكتوبر تشرين الأول فوق سيناء.

 

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بالقريبة من التحقيقات في سقوط الطائرة أن الفني ألقي القبض عليه وأن له قريبا انضم لتنظيم الدولة في سوريا، كما ذكرت أنه ألقي القبض أيضا على اثنين من شرطة المطار وعامل ممن يتعاملون مع أمتعة الركاب يشتبه في أنهم ساعدوه على وضع القنبلة على الطائرة.

 

وأكدت الوكالة أن المصادر طلبت عدم الإفصاح عن هويتها لحساسية الأمر.

 

ونفى مسؤول أمني كبير بمصر للطيران احتجاز أي من العاملين بالشركة أو الاشتباه بأي منهم، وقال أيضا مسؤول بوزارة الداخلية إنه لم يتم إلقاء القبض على أحد.

 

وكانت طائرة ركاب روسية قد سقطت في شبه جزية سيناء أكتوبر الماضي، بعد إقلاعها من شرم الشيخ متجهة إلى روسيا بأقل من نصف ساعة وأودت بحياة 224 شخصا كانوا على متنها، وقد تبنى تنظيم الدولة إسقاطها.

 

وأعلنت موسكو أن قنبلة انفجرت وأسقطت الطائرة ورصدت وزارة أمن الدولة الروسية مكافأة قيمتها خمسين مليون دولار لمن يدلي بمعلومات للوصول إلى منفذي تفجير الطائرة.

 

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