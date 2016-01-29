الأمم المتحدة: انعقاد محادثات جنيف اليوم

أعلنت الأمم المتحدة انعقاد محادثات الأزمة السورية في جنيف اليوم الجمعة، دون الكشف عن بيانات الحضور.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أحمد فوزي في مؤتمر صحفي الجمعة :" المحادثات ستعقد اليوم ولا يمكن إعطاء تفاصيل حول الحضور".

وناشد فوزي بوضع حد للاقتتال والحرب حتى تتمكن الوكالات الإنسانية من الدخول إلى سوريا ومساعدة البلدات المحاصرة التي لا يمكن مساعدتها حاليا عبر الجو.

وأضاف: "هناك قائمة وضعتها لجنة التحقيق الخاصة بالأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان بسوريا "

من جانبه قال مراسل الجزيرة إن المحادثات ستبدأ في جنيف في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت المعارضة السورية أعلنت عدم مشاركتها في المحادثات اليوم لحين الاستجابة إلى مطالبها بإدخال المساعدات إلى المناطق التي يحاصرها النظام السوري.

من جانبه ذكر الرئيس التركي رجب طيب أر دوغان أقوى المؤيدين للمعارضة السورية أن وفد المعارضة لا يمكن أن يشارك في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف بدون أن يكون هناك وقف لإطلاق النار أولا.

وأفادت شبكة "سي. إن .إن" التركية بأن أرد وغان يرى أن مشاركة وفد المعارضة في المحادثات تحت الظروف الحالية سيكون بمثابة "خيانة" لمن يقاتلون في الجبهات الأمامية في سورية.