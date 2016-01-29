الأمم المتحدة: انتهاكات جنسية ضد قاصرين في أفريقيا الوسطى

صرح المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "زين رعد الحسين" اليوم (الجمعة) بأن قاصرين في جمهورية أفريقيا الوسطى تعرضوا لانتهاكات جنسية على أيدي جنود أجانب، معربا عن قلقه الكبير إزاء هذه المعلومات.

وقال رئيس المفوضية، في بيان نشر في جنيف، إن هذه التجاوزات حدثت خصوصا في العام 2014 لكن لم تكشف إلا في الأسابيع الماضية.

ويفترض أن يكون الضحايا أربع فتيات تعرضن "لتجاوزات جنسية واستغلال جنسي" في مدينة بانغي على أيدي جنود ينتمون إلى ثلاث دول تشارك في بعثة الأمم المتحدة في البلاد.

وكانت الامم المتحدة أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها فتحت تحقيقا في اتهامات جديدة بارتكاب تجاوزات جنسية قام بها جنود تابعون للأمم المتحدة في افريقيا الوسطى.

واستجوب محققون تابعون لمنظمة يونيسف الضحايا في بانغي، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الامم المتحدة "ستيفان دوجاريك".