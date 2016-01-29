استطلاع: متوسط سعر النفط فوق 40 دولارا في 2016

منصة البصرة العراقية النفطية في الخليج _ أرشيف رويترز

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز (الجمعة) أن متوسط سعر النفط سيزيد قليلا على 40 دولارا للبرميل هذا العام في أكبر خفض للتوقعات الشهرية في سنة وسط تخمة معروض متفاقمة من جراء زيادة الإمدادات الإيرانية.

وتوقع المسح الذي شمل 29 اقتصاديا ومحللا أن يبلغ متوسط برنت 42.5 دولار للبرميل بانخفاض عشرة دولارات عن استطلاع الشهر الماضي.

وهذا أكبر تراجع بين مسحين شهريين منذ يناير من العام الماضي والشهر الثامن على التوالي الذي يخفض فيه المحللون توقعاتهم للسعر في استطلاع رويترز.

وبلغ متوسط سعر برنت حوالي 54 دولارا للبرميل في 2015 وتراجع نحو تسعة بالمئة في يناير بعد انهياره من حوالي 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014.

وانخفضت أسعار النفط عن 30 دولارا للبرميل هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها منذ 2003 تحت وطأة المخاوف المتصاعدة من عدم قدرة الطلب القوي على مجاراة المعروض وصعوبة أن يتفق كبار المنتجين في العالم على كبح الإمدادات.

وقال "توماس بوه" محلل أسواق السلع الأولية في مدينة" كابيتال إيكونوميكس"، "الأمر الأكثر إلحاحا للسوق سيكون حجم النفط الذي ستعاود إيران ضخه… أي تغيير كبير في الإنتاج الإيراني صعودا أو هبوطا سيؤثر على الأسعار."

وقال المحللون إن التوترات الجيوسياسية بين السعودية وإيران قد تحول دون توصل منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى إجماع على خفض المعروض.

وقال مدير الأبحاث "راهول بريثياني" ، إن "فرصة صدور قرار من أوبك بخفض الإنتاج بعيدة للغاية. السعودية لن تشارك في خفض الإنتاج بدون مشاركة كل أعضاء أوبك وكبار المنتجين (مثل روسيا)".

ومن المتوقع بحسب الاستطلاع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي الخفيف 41 دولارا للبرميل هذا العام مقارنة مع حوالي 49 دولارا في2015 .