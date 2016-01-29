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إغلاق مدارس بأستراليا بعد تهديدات بوجود قنابل

29/1/2016

 

أجلت السلطات الأسترالية مئات الطلاب بعدما تلقت العديد من المدارس الابتدائية والثانوية في ولايتين تهديدات تتعلق بتفجيرات بقنابل، حسبما أفادت الشرطة وسلطات التعليم .

 

ونفذت الشرطة في ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز جنوب شرقي البلاد عمليات تمشيط وتحقيقات منفصلة في تلك التهديدات التي صدرت صباح اليوم الجمعة. 

 

وذكرت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان لها أن "الشرطة على دراية بعدد التهديدات التي وجهت للمدارس في المناطق الحضرية والجنوبية.

 

وقالت شرطة ولاية فيكتوريا على حسابها بموقع تويتر: "نحن على دراية بعدد  مدارس فيكتوريا التي تلقت مكالمات تهديد هاتفية اليوم، ويتم إخلاء تلك  المدارس كإجراء احترازي".  

 

وأضافت: "نحن على دراية بأن مدارس في عدد من الولايات الأخرى قد تلقت  مكالمات هاتفية مماثلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.  

 

ولم يتضح عدد المدارس التي تلقت تهديدات لكن مئات الطلاب تجمعوا في  أفنية المدارس بمناطق مختلفة من الولايتين قبل أن يتم إرسالهم إلى منازلهم.

 

 

 

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