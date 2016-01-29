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أفيال مالي الصحراوية مهددة بالانقراض خلال 3 سنوات

29/1/2016
  فيلة مالي الصحراوية _ رويترز

 قالت مؤسسة حماية الأفيال البرية في مالي أمس (الخميس) إن الفيلة في البلاد التي تمثل واحدا من قطيعين باقيين فقط من الفيلة الصحراوية في العالم ستندثر خلال ثلاث سنوات ما لم تكثف الحكومة جهودها لحمايتها.

 وقالت مديرة مؤسسة حماية الأفيال البرية في مالي "سوزان كاني " إن 16 من الفيلة قتلت هذا الشهر علاوة على أكثر من 80 خلال العام الماضي.

 وأضافت "كاني" في تصريحات صحفية  "لدينا 50 من حراس الغابات ممن سيجري نشرهم لكن المسألة مؤجلة لحين الحصول على موافقة رسمية وتدبير أسلحة نارية لهم".

 وأوضحت أن "تقف مالي مكتوفة الأيدي فيما تذبح الفيلة … اذا استمر الأمر على هذا النحو فستنقرض الفيلة خلال ثلاث سنوات".

 وكانت منطقة الصحراء الأفريقية والسافانا الممتدة بين خليج غينيا وحوض النيل تجوب بها آلاف الفيلة لكن انشطة الصيد غير المشروع وفقدان أماكن المعيشة أدت الى تناقص أعداد الفيلة.

 وتحتضن ناميبيا القطيع الثاني النادر من الفيلة الصحراوية.

 وقالت منظمة مدافعة عن البيئة في الآونة الاخيرة إن "موزمبيق" فقدت نصف أفيالها خلال الخمس سنوات الماضية في إطار موجة من عمليات الصيد الجائر تذكيها زيادة الطلب على العاج من اقتصادات سريعة النمو في آسيا مثل الصين وفيتنام.

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