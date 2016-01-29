أطراف صناعية للحيوانات بتقنية طباعة 3D

طباعة ثلاثية الأبعاد

نجح باحثون في المكسيك بتركيب رجل صناعية مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D printing ( لكلبة تدعى (رومينا) عمرها ست سنوات بعد إصابتها في حادث.

وعكف متخصصون بالمستشفى البيطري التابع لجامعة (فالي دي مكسيكو) ستة أشهر على تصنيع الرجل الصناعية وهي أول رجل مفصلية تحاكي الرجل الطبيعية في حركتها.

وقال سنتياجو جارسيا المتخصص في الأطراف الصناعية بالجامعة إن إمكانية تصنيع الرجل الصناعية بالاستعانة بالطباعة ثلاثية الأبعاد جعل عملية تركيب الرجل يسيرة وسريعة.

وقال موضحا "عندما يكون لديك النموذج المجسم لطرف من أطراف المريض يصبح بمقدورك ضبط حجم طرف المريض بدقة تصل إلى الملليمترات".

ويأمل الفريق البحثي في تركيب أطراف صناعية لحيوانات أخرى مثل السلاحف والتماسيح.

والطباعة الثلاثية الأبعاد هي أحد أشكال ما يعرف باسم تكنولوجيا التصنيع بالإضافة حيث يتم تكوين جسم ثلاثي الأبعاد بوضع طبقات رقيقة متتالية من مادة ما فوق بعضها بعضا ما يتيح القدرة على طباعة أجزاء متداخلة معقدة التركيب كما يمكن صناعة أجزاء من مواد متباينة وبمواصفات ميكانيكية وفيزيائية مختلفة.

وتستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالفعل في المجال الطبي لتخليق عدد من أجزاء الجسم منها على سبيل المثال الفك وعظام الفخذ والأجهزة السمعية وغيرها.