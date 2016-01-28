ميشيل أوباما: كنت أفضل من زوجي في المدرسة

ميشيل مع زوجها بارك أوباما ـ أرشيف

كشفت السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميشيل أوباما أنها كانت تحصل على درجات أفضل في المدرسة الثانوية من زوجها الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وقالت ميشيل – في أحد البرامج الحوارية بالتلفزيون الأمريكي عن زوجها الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه لم يكن يأخذ الدراسة خلال المرحلة الثانوية مأخذ الجد وكان يؤدي بالكاد واجباته المدرسية.

وأضافت لصحيفة "هافنجتون بوست" أنه على الرغم من ذهاب باراك أوباما إلى الجامعة مباشرة بعد إنهاء مرحلته الثانوية، إلا أنه استغرق بعض الوقت قبل أن يبدأ في أخذ الدراسة بصورة جدية، موضحة أنه لم يفكر جديا في المستقبل إلي أن انتقل في السنة الثانية إلى جامعة كولومبيا وقرر أنه يتعين عليه أن يحقق شيئا لنفسه.