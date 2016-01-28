مقتل 7 وإصابة 22 شخصا في قصف حوثي لتعز

مقتل وإصابة العشرات في قصف حوثي لتعز

قتل سبعة أشخاص وأصيب 22 آخرون جراء القصف العشوائي لمليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح اليوم لعدد من الأحياء السكنية في تعز جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء بينهم نساء وأطفال.

وقال مصدر طبي لوكالة الأنباء اليمنية إن القصف الذي تعرضت له أحياء الجحملية والشماسي والكوثر والقاهرة والدحي أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة 22 آخرين بينهم أطفال ونساء.

كما تعرضت مدينة التربة، لقصف صاروخي من قبل المليشيات المتمركزة في مديرية حيفان، حيث سقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا.

إلى ذلك، واصلت مليشيات مواليه لعلي عبد الله صالح ، إغلاق معبر الحبيل في وجه المشاة، وشددت من عمليات الحصار الخانق المفروض على المدينة، حيث تم منع دخول المواد الغذائية والدوائية والإغاثية والمشتقات النفطية ومياه الشرب وغاز الأوكسجين للمستشفيات.