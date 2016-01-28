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مقتل 7 وإصابة 22 شخصا في قصف حوثي لتعز

28/1/2016

مقتل وإصابة العشرات في قصف حوثي لتعز

قتل سبعة أشخاص وأصيب 22 آخرون جراء القصف العشوائي لمليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح  اليوم لعدد من الأحياء السكنية في تعز جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء بينهم نساء وأطفال.

وقال مصدر طبي لوكالة الأنباء اليمنية إن القصف الذي تعرضت له أحياء الجحملية والشماسي والكوثر والقاهرة والدحي أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة 22 آخرين بينهم أطفال ونساء.

كما تعرضت مدينة التربة، لقصف صاروخي من قبل المليشيات المتمركزة في مديرية حيفان، حيث سقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا.

إلى ذلك، واصلت مليشيات مواليه لعلي عبد الله صالح ، إغلاق معبر الحبيل في وجه المشاة، وشددت من عمليات الحصار الخانق المفروض على المدينة، حيث تم منع دخول المواد الغذائية والدوائية والإغاثية والمشتقات النفطية ومياه الشرب وغاز الأوكسجين للمستشفيات.

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