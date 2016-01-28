مصر : 6 مليارات جنيه خسائر للسياحة منذ الطائرة الروسية

سياح روس يغادرون من مطار شرم الشيخ الدولي ـ أرشيف

قال محافظ جنوب سيناء خالد فودة اليوم الخميس إن إجمالي خسائر شرم الشيخ والغردقة منذ أول نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بلغت ستة مليارات جنيه، (حوالي 766.3 مليون دولار) مع تضرر السياحة جراء حادث سقوط طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء.

وأوقفت روسيا رحلاتها الجوية إلى مصر -إحدى أكثر الوجهات التي يقصدها السياح الروس- بعد حادث سقوط طائرة الركاب الروسية في 31 أكتوبر/تشرين الأول مما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها وعددهم 224 شخصا. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تفجير الطائرة بقنبلة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع نقلت وكالات أنباء روسية عن رئيس مجلس النواب الروسي سيرغي ناريشكين قوله إن روسيا مهتمة باستئناف التعاون الكامل مع مصر في مجالي السياحة ورحلات الطيران.

وقال فودة لرويترز، على هامش مؤتمر في شرم الشيخ اليوم، إن "الخسائر مليارا جنيه شهريا في شرم الشيخ والغردقة .. هناك أكثر من 40 فندقا تم إغلاقها في شرم الشيخ".

وذكر أن نسبة إشغال الفنادق في شرم الشيخ تبلغ حاليا 18%، وتوقع ارتفاعها إلى 25 % في عطلة منتصف العام.

وأضاف "لن نستطيع تعويض نسب النقص هذه إلا بعد عودة السياحة الروسية والبريطانية" التي كانت تساهم بنحو 35 ألف سائح أسبوعيا قبل أزمة الطائرة الروسية.

وأشار إلى أن شرم الشيخ تستقبل حاليا نحو عشرة آلاف سائح أسبوعيا من بينهم خمسة آلاف من أوكرانيا، وما بين ألف و1500 من السياح العرب بالإضافة إلى السياح المصريين.

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع ملاحظات روسيا وبريطانيا بخصوص الأمن في مطار شرم الشيخ قائلا "الكرة الآن في ملعب القيادات السياسية في روسيا وبريطانيا".