فيديو: الأرجنتين تعلن أول إصابة بالـ"زيكا"

أعلنت وزارة الصحة في الأرجنتين( الأربعاء) أول إصابة مؤكدة لفيروس "زيكا" لشابة كولومبية تقيم في العاصمة بوينس آيرس – كانت قد أصيبت بالفيروس خلال زيارة لمسقط رأسها في وقت سابق من العام الحالي .

وأشارت وزارة الصحة الأرجنتينية إلى أن السيدة البالغة من العمر 23 عاما كانت قد تعرضت للدغة بعوضة حاملة للفيروس " زيكا" خلال زيارتها لعائلتها في كولومبيا ثم عادت بعد انتهاء الزيارة إلى الأرجنتين في الخامس من الشهر الجاري ، وأنه تم إجراء التحاليل اللازمة لها والتي أثبتت حملها للفيروس ، إلا أن وزارة الصحة الأرجنتينية أرسلت عينات إلى العديد من المعامل المختلفة التي اتفقت جميعها على إيجابية الإصابة.

وتسود حالة من القلق العديد من الدول بسبب فيروس "زيكا" والذي ينتشر بسبب بعوضة، تهدد الأجنة وتؤثر على حجم الجمجمة، كما أنها تحد من نمو الدماغ للأطفال .

وأوضح خبراء أن فيروس “زيكا” ينقله البعوض إلى الأشخاص عن طريق نقله من حامل المرض إلى شخص آخر بعد لدغ كل منهما ، وهى البعوضة نفسها التي تنقل حمى الضنك والشيكونغونيا والحمى الصفراء.

وظهر فيروس زيكا فى دول أمريكا الجنوبية ( البرازيل ، وكوستاريكا والأرجنتين والإكوادور)، وبدأ فى الزحف شمالا إلى الولايات المتحدة الامريكية، حيث إنه ينتقل عن طريق نوع من البعوض يسمى “الإيدس”، مما دعا منظمة الصحة إلى إطلاق تحذير للسيدات الحوامل من السفر لهذه المناطق تجنباً للإصابة بالمرض، الذى يؤدى إلى تشوهات للأجنة في أرحام أمهاتهن وولادتهم بمخ صغير الحجم غير مكتمل النمو، الأمر الذى يتسبب فى إصابتهم بعاهات مستديمة بعد الولادة.