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فصل شرطي في ألمانيا من عمله بسبب تصريحات عن اللاجئين

28/1/2016

لاجئون في أوروبا (غيتي)
 

فصل أحد رجال شرطة ولاية "سكسونيا أنهالت" شرقي ألمانيا من عمله بسبب تصريحاته عن طريقة التعامل مع الجرائم التي يرتكبها اللاجئون.

وقال متحدث باسم إدارة الشرطة بدائرة ديساو روسلاو المختصة إن الشرطي زعم على صفحته على موقع فيس بوك بأن شرطة الولاية وكذلك  الشرطة الاتحادية أعطت توجيهات لأفرادها بعدم التعرض لمرتكبي الجرائم من  اللاجئين.

وأكد المتحدث أن "هذا الزعم غير حقيقي على الإطلاق".

وأشار المتحدث إلى أن هناك تحقيقا إداريا ضد الشرطي.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت تصريحات مشابهة قد صدرت عن نفس الشرطي من قبل.

وكان عدد من وسائل الإعلام الألمانية قد تحدثت عن الواقعة.

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