شاهد.. ماذا قال الشيخ الحويني عن إسلام البحيري؟

انتقد الشيخ أبو إسحاق الحويني، تعدي من وصفهم بـ "الجهلة" على السنة في غياب هيئة كبار العلماء في بلاد الإسلام.

وتحدث الحويني في محاضرة له عن الباحث المصري إسلام البحيري المحكوم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة ازدراء الإسلام قائلا : "هل يعقل أن يُسجن لمدة عام واحد من تعدى على كتب الإسلام مثل كتب مالك وأبو حنيفة والشافعي وقال إنها "زبالة – قمامة يجب أن تحرق".

وانتقد الحويني السماح للبحيري بالظهور في الفضائيات قائلا:" يحصل على حكم بالسجن لمدة عام بعد مرور عامين يتحدث في الفضائيات ليطعن في الإسلام والآن يحاول البعض جعله بطلا مدافعا عن الفكر".

وكانت محكمة مصرية قضت الشهر الماضي بقبول الاستئناف المقدم من الباحث إسلام بحيري على حبسه 5 سنوات، لاتهامه بازدراء الأديان وتخفيف الحكم لمدة عام واحد.

دعوى قضائية كانت أقيمت ضد بحيري لاتهامه بــ"تشويه الرموز الدينية والأئمة وكبار العلماء"؛ استناداً إلى بعض نصوص قانون العقوبات المصري.

وكان بحيري ردد في عدة لقاءات تلفزيونية ما يعتبره علماء الدين خطاب فتنة تحريضياً يطعن في العقيدة الإسلامية ويتهم علماء وأئمة لمذاهب فقهية بتحريف نصوص.

ويدعي بحيري أنه يسعى لإعادة قراءة التراث وتجديد الخطاب الديني.

وقال أحد مقيمي الدعوى إن البحيري عاب في الذات الإلهية، وأنكر وجود الحور العين، كما أنكر أحكام الشريعة، ووصف الصلاة بأنها أداء حركي فقط، كما طعن في السنة النبوية وصحيح الإسلام.

يُذكر أن هذه هي القضية الأولى التي يصدر فيها حكم ضد إسلام البحيري ضمن نحو 45 دعوى قضائية رُفعت ضده، أبرزها تلك التي أقامها الأزهر للمطالبة بمنعه من الظهور على شاشات التلفزيون.

وبدأت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بالقاهرة الثلاثاء الماضي نظر استشكال البحيري، على حكم حبسه سنة، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي.

وجاءت تصريحات الحويني ضمن سلسلة محاضراته والتي تحمل عنوان " شرح كتاب الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث" التي يلقيها بالعاصمة القطرية الدوحة. و"الباعث الحثيث هو كتاب من كتب علم الحديث, ألفه الحافظ ابن كثير".

وحكى الشيخ أبو إسحاق عن إحدى الشبهات التي أثيرت حول الحديث الشريف "يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار" وادعاء البعض أنه حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه في البخاري ومسلم، بحجة أنه لا يعقل أن يكون النبي قد قال ذلك الكلام لمجموعة من السيدات يوم العيد بدلا من تهنئتهم به.

ورد الشيخ الحويني على هذه الشبهة بالقول إن النبي رد على سيدة عندما سألته سبب قوله قائلا "إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير وتكفرن الإحسان ثم دلل على هذا بمثال: ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن: ما رأين منك خيرا قط" وبالتالي هو حكم "معلل".