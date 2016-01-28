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شاهد.. كردستان العراق تحفر خندقا يثير قلق أقليات أخرى

28/1/2016

تحفر حكومة إقليم كردستان العراق خندقا تقول إنه لأغراض أمنية من أجل منع حدوث هجمات في مناطق لها حدود مع أراض تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على أجزاء من العراق وسوريا المجاورة.

ويبدأ الخندق من منطقة ربيعة على الحدود السورية ويمتد حتى مدينة خانقين على الحدود الإيرانية، مما أثار  مخاوف لدى الأقلية التركمانية التي تقول إنها تخشى من أن يكون الخندق محاولة لترسيم حدود إقليم كردستان

ووفقا لرويترز فقد قالت السلطات الكردية إن الخندق سوف يحمي قوات البيشمركة من مقاتلي تنظيم الدولة مع احتدام الصراع في سوريا ومناطق عراقية أخرى جنوبي الإقليم.

وأكد قائد قاطع جنوب كركوك اللواء "هيوا عبد الله " أن القوات لا ترسم الحدود لكنها تستخدم الخندق لخط دفاعي، لكن حسن تورهان العضو التركماني في مجلس النواب العراقي طالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالتحقيق في حفر الخندق.

يذكر أن الأكراد سيطروا على كركوك بشكل كامل الصيف الماضي عندما غادر الجنود العراقيون قواعدهم في المدينة مع سيطرة تنظيم الدولة على ما يقرب من ثلث العراق.

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