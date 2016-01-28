شاهد: غزة تواجه طقسا شديد البرودة مع نقص الغاز

في منطقة تواجه أزمة غاز بشكل مستمر تزيد معاناة كثير من الأُسر في قطاع غزة نتيجة سوء الأحوال الجوية والبرد الشديد هذه الأيام.



وقد أجلت طواقم الطوارئ سكانا من بيوتهم التي غمرتها مياه الأمطار الغزيرة بعد أن ضربت عواصف ممطرة القطاع في الأيام الأخيرة، واضطُرت كثير من الأُسر لإيجاد وسائل بديلة للتدفئة وتحضير وجبات الطعام.



وتفرض اسرائيل ومصر حصارا على غزة. وتقيد إسرائيل حركة السلع الداخلة إلى القطاع منذ عام 2007 عندما سيطرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليه. كما تغلق مصر المعبر الوحيد الذي يربطها بالقطاع معظم الوقت طوال العام.



ويجمع غزاوي يدعى وائل القصاص أبناءه حول نار يشعلها في الشارع، وقال إنهم عادة لا يجدون أسطوانة غاز الطهي لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر متصلة.



وقطاع غزة ليس به سوى محطة كهرباء واحدة تمده بثلثي احتياجاته من الطاقة. وتقول إسرائيل إن الحصار الذي تفرضه على غزة ضرورة لمنع تهريب النشطاء في القطاع لأسلحة.



وتسمح إسرائيل بدخول سلع تجارية إلى القطاع عبر أراضيها. وقالت إن نحو 128 ألف طن من المواد أو 3750 شاحنة دخلت القطاع في منتصف ديسمبر/كانون الأول.