البث الحي
منوعات

شاهد: غزة تواجه طقسا شديد البرودة مع نقص الغاز

28/1/2016

في منطقة تواجه أزمة غاز بشكل مستمر تزيد معاناة كثير من الأُسر في قطاع غزة نتيجة سوء الأحوال الجوية والبرد الشديد هذه الأيام.
 
وقد أجلت طواقم الطوارئ سكانا من بيوتهم التي غمرتها مياه الأمطار الغزيرة بعد أن ضربت عواصف ممطرة القطاع في الأيام الأخيرة، واضطُرت كثير من الأُسر لإيجاد وسائل بديلة للتدفئة وتحضير وجبات الطعام.
 
 وتفرض اسرائيل ومصر حصارا على غزة. وتقيد إسرائيل حركة السلع الداخلة إلى القطاع منذ عام 2007 عندما سيطرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليه. كما تغلق مصر المعبر الوحيد الذي يربطها بالقطاع معظم الوقت طوال العام.
 
ويجمع غزاوي يدعى وائل القصاص أبناءه حول نار يشعلها في الشارع، وقال إنهم عادة لا يجدون أسطوانة غاز الطهي لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر متصلة.
 

وقطاع غزة ليس به سوى محطة كهرباء واحدة تمده بثلثي احتياجاته من الطاقة. وتقول إسرائيل إن الحصار الذي تفرضه على غزة ضرورة لمنع تهريب النشطاء في القطاع لأسلحة.
 
وتسمح إسرائيل بدخول سلع تجارية إلى القطاع عبر أراضيها. وقالت إن نحو 128 ألف طن من المواد أو 3750 شاحنة دخلت القطاع في منتصف ديسمبر/كانون الأول.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أذربيجان تحتج على قرار فرنسي بشأن كاراباخ.. وتركيا: مرجعية البرلمان الفرنسي قصص الخيال

وحدات من جيش أذربيجان في منطقة أغدام- 20 نوفمبر (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)