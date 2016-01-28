شاهد- طلاب فلسطينيون يبتكرون "روبوتا" بتكلفة 150 دولارا

صمم ثلاثة طلاب في كلية الهندسة بجامعة بيرزيت الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية مشروع تخرج بتكلفة 150 دولارا عبارة عن إنسان آلي (روبوت) يمكن التحكم به عن طريق قفاز .

هذا القفاز الذكي مزود بحساسات (مُستشعرات) وأجهزة إلكترونية أخرى تبعث رسائل للروبوت الذي يأخذ شكل سيارة ليتحرك ويقوم بالدوران ، وتتحدد سرعة واتجاه حركتها بحركة يد وأصابع الشخص الذي يرتدي القفاز.

وأمضى الطلاب محمد زيود ومحمد عطية وصهيب طوافشة الذين يدرسون هندسة الكمبيوتر في جامعة بيرزيت ثمانية أشهر يعملون في المشروع الممول ذاتيا.

وقال طوافشة إن أهم قطعة في مكونات هذا المشروع هي الحساسات التي هي جزء من القفاز، وأضاف أن القفاز يحتوي مجموعة من هاي سينسورس (المستشعرات القوية) التي تقوم بتجميع معلومات دقيقة عن حركة اليد بمختلف سرعاتها.

وأضاف أن الأصابع تجمع المعلومات في فريم (إطار) معين عن طريق مايكرو كنترولر (مُتحكم) وترسله عن طريق البلوتوث للجهاز المستقبل ، فيما أكد أن الجهاز المستقبل ليس خاضعا لنوعية معينة ، وأكد أن أي جهاز مُستقبل يمكنه استقبال هذه المعلومات ويقوم بتحليلها.

ويشير الطلاب المشاركون في الشروع إلى أن الكثير من المكونات اللازمة لبناء المشروع لم تكن متوفرة في الضفة الغربية وتعين عليهم أن يطلبوها عن طريق الإنترنت، ما اضطرهم في بعض الأحيان للانتظار أشهر لوصول بعضها بينما لم يصل البعض الآخر بعد.

محمد زيود أحد الطلاب المشاركين قال إنه لم تكن هناك سوق لبعض المكونات التي احتاجوا إليها في المشروع ، أما زميله محمد عطية فقال إنه يأمل في إمكانية استخدام التكنولوجيا المستخدمة في الروبوت والقفاز في تطبيقات عديدة مستقبلا.

ويأمل الطلاب الثلاثة الذين يتواصلون مع مركز للتكنولوجيا في الضفة الغربية في أن يطوروا منتجهم ليتسنى لهم طرحه في السوق الفلسطيني والخارجي.