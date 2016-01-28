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شاهد – بابا الفاتيكان يستقبل ليوناردو دي كابريو

28/1/2016

هناك أكثر من ثلاثة عشر شخصا ممن تقلدوا رئاسة الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان كان اسمهم يحتوي على اسم "ليو"، لكن أحدا منهم لم يحظ أبدا بشهرة ليو  الذي زار الفاتيكان  الخميس 28 من يناير ، إنه الممثل العالمي  ليو ناردو دي كابريو   .

واستقبل البابا فرنسيس  الممثل العالمي الذي بدأ العمل في السينما العام 1991 و نال شهرة عالمية العام 1997 بفضل فيلم "تايتانيك" ، كما رشح أربع مرات لنيل جائزة الأوسكار ، 

 واستعرض بابا الفاتيكان مع دي كابريو نشاطاته في مجال الدفاع عن البيئة، حيث يترأس منذ العام 1989 جمعية تحمل اسمه، وتعنى بحماية التنوع البيئي والمحافظة على المحيطات والأماكن الطبيعية وتكافح العواقب المضرة للتغير المناخي.

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