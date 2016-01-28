شاهد: الإنفلونزا تفتك بأكثر من 50 في روسيا

أوردت وسائل إعلام روسية من واقع بيانات هيئات صحية محلية أن أكثر من 50 شخصا توفوا نتيجة الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير في أنحاء البلاد منهم 7 بالعاصمة موسكو

منذ ديسمبر/كانون الأول .



وفرضت السلطات الصحية في موسكو منذ الثلاثاء الماضي حجرًا صحيًا في عدة مستشفيات، وهو ما يعني منع أقارب وأصدقاء المرضى المحتجزين في مستشفيات العاصمة من زيارتهم.



وما زالت المدارس ودور الحضانة تفتح أبوابها؛ ولكن ينبغي على متخصصين في مجال الصحة فحص الأطفال عند وصولهم للتأكد من خلوهم من المرض.



وبحسب وزير الصحة أضحت موسكو المنطقة رقم 47 في روسيا التي تصل فيها الحالات الإصابة لمستويات توصف بالوبائية.