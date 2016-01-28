البث الحي
منوعات

شاهد: إعلانات الموبايل ترفع أرباح فيسبوك إلى أرقام قياسية

28/1/2016

سجلت شركة فيسبوك التي تدير موقع التواصل الاجتماعي الشهير أرباحا قياسية بفضل الإعلانات عبر الهواتف الذكية، حيث حققت الشركة أكثر من مليار دولار أرباحا فصلية  للمرة الأولى في ربعها المالي الرابع، بما يزيد عن ضعف ما حققته في  الفترة نفسها من العام الماضي. 

وربحت الشركة 1.56 مليار دولار في الربع المالي الأخير لعام 2015،  بزيادة بنسبة 125% عن الـ 701 مليون دولار التي حققتها خلال الفترة  نفسها من عام 2014 . وارتفعت الإيرادات بنسبة 52% على أساس سنوي إلى 5.84 مليار دولار. 

وسجلت أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم صافي دخل بلغ 3.69 مليار  دولار للعام بمجمله بزيادة قدرها 2.94 مليار دولار في 2014 .

وترجع هذه الإيرادات بنسبة كبيرة إلى الإعلانات التي كان  80% منها عن  طريق الهواتف المحمولة.

وذكرت الشركة أن لديها 1.59 مليار مستخدم نشط حتى نهاية 2015 بزيادة  قدرها 40 مليون شخص عن الربع السابق. وهناك أكثر من تسعة من بين كل عشرة  مستخدمين يستخدمون الفيسبوك عن طريق الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر  اللوحي.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أذربيجان تحتج على قرار فرنسي بشأن كاراباخ.. وتركيا: مرجعية البرلمان الفرنسي قصص الخيال

وحدات من جيش أذربيجان في منطقة أغدام- 20 نوفمبر (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)