شاهد: إعلانات الموبايل ترفع أرباح فيسبوك إلى أرقام قياسية

سجلت شركة فيسبوك التي تدير موقع التواصل الاجتماعي الشهير أرباحا قياسية بفضل الإعلانات عبر الهواتف الذكية، حيث حققت الشركة أكثر من مليار دولار أرباحا فصلية للمرة الأولى في ربعها المالي الرابع، بما يزيد عن ضعف ما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي.

وربحت الشركة 1.56 مليار دولار في الربع المالي الأخير لعام 2015، بزيادة بنسبة 125% عن الـ 701 مليون دولار التي حققتها خلال الفترة نفسها من عام 2014 . وارتفعت الإيرادات بنسبة 52% على أساس سنوي إلى 5.84 مليار دولار.

وسجلت أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم صافي دخل بلغ 3.69 مليار دولار للعام بمجمله بزيادة قدرها 2.94 مليار دولار في 2014 .

وترجع هذه الإيرادات بنسبة كبيرة إلى الإعلانات التي كان 80% منها عن طريق الهواتف المحمولة.

وذكرت الشركة أن لديها 1.59 مليار مستخدم نشط حتى نهاية 2015 بزيادة قدرها 40 مليون شخص عن الربع السابق. وهناك أكثر من تسعة من بين كل عشرة مستخدمين يستخدمون الفيسبوك عن طريق الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحي.