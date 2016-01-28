البث الحي
منوعات

" سي أي أيه" تكشف عن وثائق سرية حول "كائنات فضائية"

28/1/2016

" سي أي أيه" تكشف عن وثائق سرية حول "كائنات فضائية"- الأناضول
 

كشفت وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي أي أيه)، للرأي العام، مئات الوثائق السرية المتعلقة بالأطباق الطائرة، والكائنات الفضائية.

ووفقا للأناضول فقد نشرت الوكالة وثائقها المذكورة، في بيان لها، تحت عنوان "ألقوا نظرة على ملفّنا X-Files"، مشيرة إلى أنها تعود لأبحاث أجرتها عام 1978، حول " كائنات فضائية وأجسام طائرة مجهولة الهوية ".

وأوضحت الوكالة أن معظم الوثائق تعود إلى ما بين عامي 1940 و1950، مشيرة إلى المسلسل التلفزيوني القديم "X-Files"، الذي كان يتحدث عن الأطباق الطائرة والكائنات الفضائية.

وركزت الوكالة، على عشر وثائق قالت إنها "قد تساعد فوكس مولدر، ودانا سكالي (بطلي المسلسل المذكور)، على إثباتهما للعالم وجود الكائنات الفضائية والأطباق الطائرة".

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أذربيجان تحتج على قرار فرنسي بشأن كاراباخ.. وتركيا: مرجعية البرلمان الفرنسي قصص الخيال

وحدات من جيش أذربيجان في منطقة أغدام- 20 نوفمبر (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)