" سي أي أيه" تكشف عن وثائق سرية حول "كائنات فضائية"- الأناضول

كشفت وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي أي أيه)، للرأي العام، مئات الوثائق السرية المتعلقة بالأطباق الطائرة، والكائنات الفضائية.

ووفقا للأناضول فقد نشرت الوكالة وثائقها المذكورة، في بيان لها، تحت عنوان "ألقوا نظرة على ملفّنا X-Files"، مشيرة إلى أنها تعود لأبحاث أجرتها عام 1978، حول " كائنات فضائية وأجسام طائرة مجهولة الهوية ".

وأوضحت الوكالة أن معظم الوثائق تعود إلى ما بين عامي 1940 و1950، مشيرة إلى المسلسل التلفزيوني القديم "X-Files"، الذي كان يتحدث عن الأطباق الطائرة والكائنات الفضائية.

وركزت الوكالة، على عشر وثائق قالت إنها "قد تساعد فوكس مولدر، ودانا سكالي (بطلي المسلسل المذكور)، على إثباتهما للعالم وجود الكائنات الفضائية والأطباق الطائرة".