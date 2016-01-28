دراسة : القهوة لا تؤثر على ضربات القلب

كشفت دراسة علمية أن الكافيين الموجود في مشروب القهوة لا يسبب خفقان القلب أو التسارع غير المنتظم في نبضه، الأمر الذي كان يقف حائلا لدى البعض لتناولها وممن كانوا يعتقدون في الأضرار التي قد يسببها الكافيين.

الدراسة أعدها علماء وباحثون من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة و كشفت خطأ هؤلاء، وأنهم يفوتون على أنفسهم الفوائد الجمة للأطعمة والأشربة ذات المحتوى الكافييني مثل القهوة والشوكولا والشاي، وفق تقرير نشرته صحيفة دايلي ميل البريطانية.

كما خلصت الدراسة إلى أن تناول كوب قهوة في الصباح بشكل دائم منتظم من شأنه تنشيط الطاقة من دون إخلال بانتظام ضربات القلب كما هو شائع، بل من شأنه تعزيز صحة القلب والشرايين.

ووجد الباحثون أنه لم يكن هناك فرق في حدوث تغيير بضربات القلب بعد تناول القهوة والشاي وتناول الشوكولاتة.

وعلاوة على ذلك، فإن المشاركين الذين تناولوا هذه المشروبات كانوا أكثر صحة من الذين يرفضون تناولها.