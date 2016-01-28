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دراسة: الأذكياء أفضل صحة

28/1/2016

الدراسة: الأشخاص الذين يتركون التعليم مبكرا معرضون للإصابة بالسكري

كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الأذكياء من المرجح أن يكونوا أكثر صحة مقارنة بمن هم أقل ذكاء، وذلك لوجود رابط جيني بين الطريقة التي تتعامل بها أجسادنا مع الأمراض والذكاء.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن باحثين من اسكتلندا قاموا بتحليل بيانات حوالي 100 ألف شخص في البنك الحيوي بالمملكة المتحدة.

وعقدوا مقارنة بين كل البيانات التي تخص الاختبار العقلي للشخص وجيناتهم ووجدوا أن الصفات المرتبطة بالمرض ومهارات التفكير تتشارك في نفس التأثيرات الجينية.

وبشكل خاص وجد الفريق الدولي للعلماء بقيادة جامعة ادينبيرغ "ارتباطات جينية سلبية خاصة" بين تعليم الشخص والمهارات الخاصة بالمنطق اللفظي – العددي ومرض الـ زهايمر وجلطات الشريان التاجي والسكتة الدماغية، أو بمعنى أخر فإن الأشخاص المتعلمين جيدا الذين يتفوقون في حل المشاكل هم أقل عرضة للإصابة بالأمراض.

وأشارت الدراسة إلى أن ثمة احتمال أكبر لإصابة الأشخاص الذين يتركون التعليم مبكرا في المدارس أو الجامعات بمرض السكري من النوع الثاني.

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