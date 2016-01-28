تقارير: علاقة غوارديولا بلاعبي البايرن تمر بأسوأ حالاتها

غوارديولا مدرب فريق بايرن ميونيخ (رويترز)

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم الخميس أن الضغوط الواقعة على لاعبي المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا وارتفاع عدد المصابين، بات يؤثر سلبا على أجواء غرفة خلع الملابس لنادي بايرن ميونيخ.

وقالت مجلة "كيكر" الألمانية إن أحد لاعبي بايرن ميونيخ- لم يرغب في الكشف عن هويته- أكد أن الحالة المعنوية للاعبين "ليست طيبة".

وتكمن المشكلة الرئيسية في العدد الكبير للمصابين داخل الفريق، بالإضافة إلى ما وصفته الصحيفة الألمانية بـ "العلاقة بين المدرب وكل من لاعبي الفريق".

وأشارت المجلة إلى أن غوارديولا يعتقد أن تصرفات بعض لاعبي الفريق لا تتسم بالاحترافية الكافية، وكان هذا هو ما قاله المدرب الإسباني للاعبيه قبل بداية مشوار الفريق في النصف الثاني من الدوري الألماني "بوندسليغا" أمام هامبورغ يوم الجمعة الماضي.

ورغم أن المباراة انتهت بفوز الفريق البافاري، إلا أن إصابة اللاعب جيروم بواتينج والعرض الباهت الذي قدمه بايرن ميونيخ أثارا الانتقادات في وجه المدرب الإسباني.

وترى "كيكر" أن غوارديولا يرفع من وتيرة الضغط على لاعبيه لأنه نفسه يعمل تحت ضغط.

وقد طلب المدرب الكتالوني45/ عاما/ من لاعبيه العناية بالتغذية وبالراحة وألزمهم بأوقات نوم معينة ، متهما في الوقت نفسه بعض اللاعبين بالتراخي.