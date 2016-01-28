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تغيرات الطقس تلحق الضرر بمحصول التبغ في كوبا

28/1/2016

صناعة السيجار تتضرر بسبب التغيرات المناخية

تسببت التغيرات الحادة في الطقس في إتلاف محصول  التبغ في كوبا ،  ما سيلحق الضرر بالمزارعين و عاشقي السيجار ، وأيضا  مسنعي وموردي   السيجار  .

ظاهرة "النينو" المناخية  والتي تضرب المنطقة تسببت بتغيراتها الحادة في إتلاف المحاصيل بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل في غير موعدها ما يلحق ضررا بالغا بمحصول التبغ الذي يعد من المحاصيل الحساسة  تجاه التغيرات المناخية . 

تزرع معظم محاصيل التبغ  المستخدمة في تصنيع السيجار، من أواخر أكتوبر إلى أوائل يناير ثم تحصد في مارس عندما يكون الطقس عادة بارد وجاف، ويعد التبغ المنتج الأكثر أهمية للصادرات الكوبية  بعد النفط المكرر والنيكل والمستحضرات الصيدلانية.

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