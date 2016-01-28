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بوسهمين: الموقعون على "الصخيرات" غير مخولين بالتوقيع عليه

28/1/2016

قال صالح بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام، إن أعضاء المؤتمر الموقعين على اتفاق الصخيرات غير مخولين بالتوقيع عليه، وإنه لا يحق لأي عضو في المؤتمر التوقيع على اتفاق لا يحظى بموافقة أغلبية الأعضاء.

وأضاف بوسهمين في كلمته أنه قبل استقالة صالح المخزوم رئيس وفد المؤتمر الوطني في مفاوضات الصخيرات، مضيفا "الواجب يحتم علينا عدم الموافقة على أي اتفاقيات لم نشارك فيها".

وانتقد بوسهمين بعثة الأمم المتحدة بقيادة برناردينو ليون، قائلا إنها لم تراع خصوصية المفاوضات الليبية وأقحمت أطرافا خارجية، مؤكدا أن الواجب الوطني يحتم إنجاح الحوار، لكنه رفض أن ينص اتفاق الصخيرات على عدم تقديم من ارتكب جرائم في حق الشعب الليبي إلى المحاكمة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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