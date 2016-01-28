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بالفيديو: تعرف على الطائرة الحربية الأغلى في العالم

28/1/2016

هل تعرف ماهي الطائرة الحربية الأغلى في العالم ؟؟  إنها المقاتلة الأمريكية "إف 35″ والمعروفة بالـ"طائرة الشبحية" ، و التي صنعتها شركة "لوكهيد مارتن" .. فهيا نتعرف عليها .. 

مشاة البحرية الأمريكية كانت قد أعلنت عن نجاح  الطيران التجريبي للطائرة المقاتلة الأمريكية "إف 35″ والمعروفة بالـ"طائرة الشبحية" ، وأكدت أنها سترسلها للمشاركة في معرضين جويين في المملكة المتحدة خلال فصل الصيف القادم. 

وسوف تشارك بعض مقاتلات الجيل الخامس "إف 35" في عدة أحداث لكي تظهر على الساحة الدولية بعد إطلاق برنامج إنتاجها الذي تكلف 391 مليار دولار.

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