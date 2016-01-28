بالفيديو- الزند: أمام كل شهيد شرطة 10 الاف من الإخوان

أقسم المستشار أحمد الزند وزير العدل المصري أنه لن يشفي غليله ولن يطفئ ناره الا أن يكون هناك 10 آلاف من الإخوان وأتباعهم ومن يحبونهم أمام كل شهيد من الجيش والشرطة .

وأضاف الزند في حوار مع الصحفي أحمد موسى على فضائية "صدى البلد" معقبا على حادث مقتل واصابة 16 من قوات الأمن المصري في تفجير بشمال سيناء أن القوات المسلحة تثأر من الإرهابيين المجرمين الذين يعملون على نشر الفوضى وضرب أمن واستقرار البلاد بشكل سريع .

مشيراً إلى أن من يعملون على نشر الفوضى يدفعون أرواحهم ثمناً لذلك، وقال " للي نايمين تحت السراير هم دول العسكر اللي بتقولوا عليهم عسكر اللي بيموتوا علشان يحموكم ".

واضاف أن القوات المسلحة لن تدخر وسعا في الثأر لشهدائها وهي قامت على الفور بقتل 40 من الإرهابيين المجرمين الظالمين ولكن أنا بعتقد أن شهدائنا الأبرار لا يكفينا فيهم 400 ألف إرهابي "