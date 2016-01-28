المعارضة السورية ترفض المشاركة في محادثات جنيف

جورج صبرا نائب رئيس المجلس الوطني السوري -ارشيف

قبل ساعات من بدء محادثات السلام السورية والتي مقرر لها أن تبدأ غدا الجمعة بجينيف بين ممثلين للنظام السوري وممثلين للمعارضة السورية أعلن المعارض السوري البارز جورج صبرا إن المعارضة لن تشارك في تلك المحاثات

وقال صبرا لتلفزيون العربية الحدث اليوم الخميس "قطعا لا لن نتوجه إلى جنيف ولن يكون وفد الهيئة العليا للمفاوضات غدا موجودا في جينيف "

من ناحية اخرى أعلنت متحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا اليوم الخميس إن المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في سوريا ستبدأ يوم الجمعة..

وقالت خولة مطر المتحدثة باسم مكتب دي ميستورا لرويترز "أنا أكدت أن المحادثات ستبدأ غدا"

وكان جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي قد أعلن أن وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم سيقود وفد الحكومة السورية في محادثات السلام مع المعارضة السورية والتي من المقرر لها أن تبدأ بعد غدا الجمعة بمدينة جينيف بسويسرا

وقال دي ميستورا إن اجتماع جنيف سيسعى في البداية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ثم العمل فيما بعد من أجل تسوية سياسية حيث يتنقل الدبلوماسيون بين وفدي الحكومة والمعارضة في قاعتين منفصلتين.

وكان من المقرر أن تعلن المعارضة السورية عن موقفها النهائي بشأن مشاركتها في مفاوضات جينيف أمس الاربعاء الا انها عقدت اجتماعات مطولة في العاصمة السعودية الرياض استمرت حتي فجر اليوم الخميس ولم تصل الي اتفاق نهائي بشأن المشاركة في تلك المحادثات

وكان جورج صبرا قد قال إن الوضع في سوريا يدار في إسرائيل من خلال غرفة استخبارات روسية مقرها بغداد بالتعاون مع إيران.

وأضاف في ندوة لمركز الجزيرة للدراسات بعنوان "5 أعوام على انطلاقة الربيع العربي.. آفاق وسيناريوهات المستقبل" الي عقدت يوم الثلاثاء الماضي أن التدخل الروسي أنقذ النظام السوري من الانهيار وخلط الأوراق إقليميا وسيطر على الفضاء السياسي"

واعرب عن توقعه بعدم مشاركة المعارضة السورية في محادثات جينيف