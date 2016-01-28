الكويت تعلن عن عجز في ميزانية 2016 قدره 64%

مجلس الأمة الكويتي " أرشيف"

أعلنت وزارة المالية الكويتية اليوم الخميس أن ميزانية 2016-2017 ستتضمن عجزا ماليا قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار) يوازي 64% من إجمالي المصروفات المقدرة، وذلك في ظل الهبوط المستمر لأسعار النفط.



وقالت الوزارة، على حسابها في موقع تويتر، إن المصروفات في الميزانية المقبلة ستكون 18.9 مليار دينار بانخفاض 1.6%عن السنة المالية الحالية في حين ستكون الإيرادات 7.4 مليار دينار.



وقالت الوزارة إن الإيرادات سوف تغطي 71% فقط من إجمالي بند المرتبات، وما في حكمها في ميزانية العام المقبل.



ومن المقرر أن تكون المرتبات وما في حكمها 10.4 مليار دينار وتمثل 55% من اجمالي المصروفات في الميزانية الجديدة.



ويبلغ حجم الإنفاق على الدعم 2.9 مليار دينار ويمثل 15% من إجمالي مصروفات الموازنة، بينما سيكون الإنفاق الرأسمالي 3.3 مليار دينار توازي 17% من المصروفات.