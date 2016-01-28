"الصحة العالمية": توقع إصابة نحو 4 ملايين شخص بفيروس "زيكا"

قال خبير بمنظمة الصحة العالمية إن ثمة اشتباها واسع النطاق في أن عدوى زيكا الفيروسية تتسبب في تشوه المواليد وقد تصيب من ثلاثة الى أربعة ملايين شخص في الأمريكتين منهم 1.5 مليون شخص في البرازيل وحدها.

وأعلنت مديرة منظمة الصحة العالمية مارجريت تشان مديرة منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أن المنظمة ستعقد اجتماعا طارئا لتحديد ما إذا كان تفشي فيروس زيكا في الأمريكتين يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.

وقالت تشان لممثلي الدول الاعضاء في المنظمة في جنيف: "إن مستوى الانذار عال للغاية". مشيرة إلى أن المرض تحول من خطر بسيط الى "أمر ينذر بالخطر" مشيرة الى أن اللجنة ستعمل على تحديد مستوى الرد الدولي

وأوضحت تشان أن المرض – الذي يتم مبدئيا الربط بينه وبين الارتفاع في أعداد الأطفال الذين تتم ولادتهم برأس مشوه في البرازيل – قد انتشر في 23 دولة وإقليما في الأميريكتين.

وقال ماركوس اسبينال مدير ادارة الأمراض المعدية في الهيئة المسؤولة بمنظمة الصحة عن الأمريكتين إن نتائج دراسة ستنشر عما قريب تشير الى الصلة بين زيكا وحالات ولادة أطفال يعانون من تشوهات تتسم بصغر حجم الرأس والمخ بالبرازيل، مضيفا "لا نعرف بعد ما اذا كان هذا الفيروس يخترق المشيمة ويسبب صغر حجم الرأس. نتصور انه يلعب دورا وما من شك في ذلك".