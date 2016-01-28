البث الحي
منوعات

"الصحة العالمية": توقع إصابة نحو 4 ملايين شخص بفيروس "زيكا"

28/1/2016

قال خبير بمنظمة الصحة العالمية إن ثمة اشتباها واسع النطاق في أن عدوى زيكا الفيروسية تتسبب في تشوه المواليد وقد تصيب من ثلاثة الى أربعة ملايين شخص في الأمريكتين منهم 1.5 مليون شخص في البرازيل وحدها.

وأعلنت مديرة منظمة الصحة العالمية  مارجريت تشان مديرة منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أن المنظمة ستعقد اجتماعا طارئا لتحديد ما إذا كان تفشي فيروس زيكا في الأمريكتين يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.

وقالت تشان لممثلي الدول الاعضاء في المنظمة في جنيف: "إن مستوى الانذار عال للغاية". مشيرة  إلى أن المرض تحول من خطر بسيط الى "أمر ينذر بالخطر" مشيرة الى أن اللجنة ستعمل على تحديد مستوى الرد الدولي

وأوضحت تشان أن المرض – الذي يتم مبدئيا الربط بينه وبين الارتفاع في أعداد الأطفال الذين تتم ولادتهم برأس مشوه في البرازيل – قد انتشر في  23 دولة وإقليما في الأميريكتين.

وقال ماركوس اسبينال  مدير ادارة الأمراض المعدية في الهيئة المسؤولة بمنظمة الصحة عن الأمريكتين إن نتائج دراسة ستنشر عما قريب تشير الى الصلة بين زيكا وحالات ولادة أطفال يعانون من تشوهات تتسم بصغر حجم الرأس والمخ بالبرازيل،  مضيفا "لا نعرف بعد ما اذا كان هذا الفيروس يخترق المشيمة ويسبب صغر حجم الرأس. نتصور انه يلعب دورا وما من شك في ذلك".

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أذربيجان تحتج على قرار فرنسي بشأن كاراباخ.. وتركيا: مرجعية البرلمان الفرنسي قصص الخيال

وحدات من جيش أذربيجان في منطقة أغدام- 20 نوفمبر (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)