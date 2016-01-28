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السويد تعتزم طرد حوالي 80 ألف طالب لجوء

28/1/2016

تقدم 163 ألف شخص بطلب لجوء في السويد في 2015

أعلن وزير الداخلية السويدي أنديرس يجمان أن بلاده ستطرد حوالي 80 الف مهاجر وصلوا إلى السويد في العام 2015، وتم رفض طلب اللجوء الذي تقدموا به.

وأضاف الوزير السويدي، في تصريح له، "أننا نتحدث عن 60 ألف شخص، ولكن قد يرتفع العدد إلى 80 الف شخص"، موضحا أن الحكومة طلبت من الشرطة ومن مكتب الهجرة تنظيم عمليات الطرد.

وفي الأوقات العادية، تتم عمليات الترحيل في رحلات تجارية، ولكن نظرا إلى العدد الكبير "سوف نلجأ إلى المزيد من طائرات التشارتر"، وسوف يتم استئجارها خصيصا لترحيل هؤلاء الأشخاص وقد تمتد العملية على عدة سنوات. وتقدم 163 ألف لاجئ في العام 2015 بطلب لجوء إلى السويد.

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