السلطات الإسرائيلية تعتقل 8 مقدسيين من بينهم نائب

القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس ثمانية مقدسيين، من بينهم النائب المبعد عن المدينة محمد أبو طير.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن الاعتقالات تركزت في مناطق وأحياء القدس القديمة والعيسوية وكفر عقب وشعفاط.



ونقلت "وفا" عن رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب قوله إن "قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم النائب أبو طير بعد اقتحام منزله في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة، مذكرا بأنه أمضى داخل سجون الاحتلال ما يزيد عن 32 عاما بشكل متقطع، وأن سلطات الاحتلال سحبت منه الهوية الزرقاء (الإقامة) قبل عدة سنوات وأُبعد عن مدينة القدس.



وأضاف أبو عصب أن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك : نبيل عبد اللطيف، ومحمود ناصر، ومحمد الديسي، والقاصر شادي عطية.



من ناحية أخرى، أوضح الناشط الحقوقي المحامي محمد محمود أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة فتيان، يبلغ عمر أحدهم 14 عاما , وعمر كل من الاثنين الآخرين 15 عاما.