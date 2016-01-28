الرئيس الإيراني: تدني أسعار النفط لن يستمر طويلا

الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيف)

توقع الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الخميس ألا يستمر تدني أسعار النفط الخام لفترة طويلة مع إعادة المنتجين التوازن إلى السوق.

وقال روحاني في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية "سعر النفط يقبع عند مستوى منخفض.. لا أظن أن ذلك سيدوم طويلا.. فالضغوط على الدول المنتجة للنفط تنبئ باستعادة التوازن في الأمد القريب".

تأتي هذه التصريحات رغم تقدير مصادر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الخميس تقول إن إيران -التي تسعى لزيادة صادراتها النفطية بعد رفع العقوبات- عنها تتحدث عن حاجتها لاستعادة حصتها السوقية بما يجعلها تحديا أمام أي اتفاق بين المنتجين لكبح وفرة المعروض.

وخسرت إيران مركزها كثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية في عام 2012 ليحل العراق محلها، حين أدت العقوبات المفروضة على طهران بسبب أنشطتها النووية إلى خفض الصادرات. وتقول المصادر إن استعادة الحصة السوقية بات الآن أمرا محوريا.

وقال مصدر على دراية بالتفكير الإيراني اليوم "بسبب العقوبات الدولية تقلصت صادراتنا بواقع 1.1 مليون برميل يوميا. لذا علينا استعادة حصتنا في السوق".

ومع رفع العقوبات عن طهران هذا الشهر تقول إيران إنها تعمل على زيادة إنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا وتعزيز صادراتها وهي خطة تقول مصادر أخرى في أوبك إنها تزيد من صعوبة التوصل لاتفاق عالمي لخفض الإنتاج.

وقال مصدر غير إيراني في أوبك "يصعب التوصل لأي اتفاق" مضيفا أن إيران ستحتاج لإبقاء الإنتاج مستقرا أو ترفعه بما يصل الى 100 ألف برميل يوميا "لأن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى زيادة الإيرادات دون الحاجة لرفع الإنتاج. لكني أتشكك في ذلك."

وتقول مصادر بالقطاع إن مسؤولي أوبك يعقدون محادثات ثنائية بهدف حث روسيا على المشاركة في خفض الإنتاج مع أوبك وحث إيران على تخفيف موقفها.

وأضافت أن فنزويلا والجزائر من بين الدول التي تعقد هذه المحادثات. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن اوبك تحاول تنظيم اجتماع مع المنتجين الآخرين الشهر القادم.

وكان وزير الطاقة الروسي قد صرح يوم الخميس بأن السعودية اقترحت خفضا يصل إلى 5 بالمئة في الانتاج النفطي لكل من البلدين من أجل دعم اسعار النفط الضعيفة.

وأبلغ نوفاك الصحفيين أيضا أنه يوجد اقتراح لاجتماع بين دول أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة على مستوى وزراء النفط وأن روسيا جاهزة للاجتماع.