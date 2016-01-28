الحكومة العراقية تدرس بيع قصور صدام لسد عجز الموازنة

أحد قصور صدام " أرشيف"

تدرس الحكومة العراقية مقترحات لبيع 600 ألف عقار، بينها أكثر من ألف من قصور الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وذلك بهدف توفير إيرادات لسد عجز الموازنة ، خاصة في ظل التدني الكبير والمستمر في أسعار النفط.



ونقلت صحيفة "المدى" اليوم الخميس عن نواب في اللجنة المالية بالبرلمان أن الحكومة يمكنها الحصول على 150 مليار دولار من بيع هذه العقارات.



وقال النائب مسعود حيدر عضو اللجنة إن على الحكومة "وضع آليات للبيع بطريقة لا تسمح للأحزاب والشخصيات المتنفذة من الاستحواذ على تلك الأملاك بأثمان بخسة، وذلك من خلال حصر هذه الأملاك وتقييمها قبل بيعها في مزادات علنية".



وحثت النائبة ماجدة التميمي عضو اللجنة الحكومة على إصدار قوائم بعدد العقارات، وعن طبيعة الأشخاص الذين يشغلون بعضها بالإيجار.



وتوقع النائب حسام الغرابي عضو اللجنة أن "تحرك المبالغ المتحصلة من بيع أملاك الدولة المصارف، وتساعد على إخراج الأموال المكتنزة لدى المواطنين، على حد تعبيره.