البشير يصدر قراراً بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان

الرئيس السوداني عمر البشير _ أرشيف

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير أمس الأربعاء قرارا يقضي بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان، كما وجه الجهات المختصة باتخاذ كافة التدابير لتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

يشار إلى أن السودان أغلق حدوده مع دولة جنوب السودان عام 2013، بسبب اتهام الخرطوم لجوبا بإيواء المتمردين السودانيين ودعمهم.

جاء قرار البشير عقب إعلان رئيس دولة جنوب السودان "سلفاكير ميارديت"، مؤخرا سحب وحدات جيش بلاده من الحدود مع السودان.

كما أعرب "سلفاكير ميارديت" عن استعداد دولة جنوب السودان للتطبيع الكامل مع السودان .