البث الحي
منوعات

البشير يصدر قراراً بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان

27/1/2016
  الرئيس السوداني عمر البشير _  أرشيف

أصدر الرئيس السوداني  عمر البشير أمس الأربعاء قرارا يقضي بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان، كما  وجه الجهات المختصة باتخاذ كافة التدابير لتنفيذ  هذا القرار على أرض الواقع، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

يشار إلى أن السودان  أغلق  حدوده مع دولة جنوب السودان عام 2013، بسبب  اتهام الخرطوم لجوبا بإيواء المتمردين السودانيين ودعمهم.

جاء قرار البشير عقب إعلان  رئيس دولة جنوب السودان "سلفاكير ميارديت"،  مؤخرا سحب وحدات جيش بلاده  من الحدود مع السودان.

كما أعرب "سلفاكير ميارديت"  عن  استعداد دولة جنوب السودان  للتطبيع  الكامل مع السودان .

 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أذربيجان تحتج على قرار فرنسي بشأن كاراباخ.. وتركيا: مرجعية البرلمان الفرنسي قصص الخيال

وحدات من جيش أذربيجان في منطقة أغدام- 20 نوفمبر (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)