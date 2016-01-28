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احتفالية مرور 150 عاما على تأسيس الجامعة الأمريكية ببيروت

28/1/2016

تحتفل الجامعة الأمريكية في بيروت، بمرور 150 عاما على تأسيسها، إذ أنشأها  الأمريكي دانيال بليس عام 1866، وتعتبر واحدة من أقدم جامعات المنطقة.

واحتفت الجامعة بهذه المناسبة بتولي اللبناني فضلو خوري رئاستها وهوأول أستاذ غير أمريكي يدير الجامعة الأمريكية في بيروت منذ إنشائها.

وخوري هو الرئيس السادس عشر للجامعة الأمريكية في بيروت منذ تأسيسها وتولى المنصب خلفا للأمريكي بيتر دورمان، وأكد خوري أن لهذه الجامعة تأثير كبير على لبنان والمنطقة ككل.
 
ومن بين خريجي الجامعة الأمريكية في بيروت رؤساء، ورؤساء وزراء، وزعماء في المنطقة بينهم رئيسي وزراء لبنان السابقين فؤاد السنيورة، وسليم الحص، ورئيس الوزراء الأردني السابق عبد الرؤوف الروابدة.
 
وبدأ الاحتفال الرسمي بمرور موكب من مبنى الكليات في الجامعة إلى قاعة الاجتماعات ارتدى خلاله أعضاء هيئة التدريس وكبار الشخصيات أرديتهم الأكاديمية.
 
 وقال أستاذ في الجامعة الأمريكية ببيروت إن تنصيب خوري – كأول رئيس لبناني وغير أمريكي للجامعة الأمريكية في بيروت- يمثل بداية لعصر جديد في تاريخ الجامعة.

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