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إيطاليا تستشعر الحرج بسبب تغطيتها للتماثيل "العارية"

28/1/2016

الحكومة أعلنت أنها لم تقر تغطية التماثيل

أعلنت الحكومة الإيطالية أنها لم تقر تدابير مثيرة للجدل تمثلت في تغطية تماثيل رومانية  أثرية عارية لمراعاة مشاعر الرئيس الإيراني الزائر حسن روحاني.

وتمت تغطية التماثيل الموجودة في "متاحف كابيتوليني" التي استضافت  مؤتمرا صحفيا في وقت متأخر أمس الأول الاثنين لروحاني ورئيس الوزراء  الإيطالي ماتيو رينزي. 

وقال وزير الثقافة داريو فرانستشيني للصحفيين :"لم يتم إبلاغي ولا رئيس  الوزراء بمسألة تغطية التماثيل"، مضيفا أن حجب  التماثيل بألواح خشبية  كان إجراء "غير مفهوم".

وأثارت كلمات وزير الثقافة غضب هيئة الرقابة على الآثار بروما، وهي  الهيئة المسؤولة عن آثار المدينة، حيث جاء في رد فعلها "لم يكن ذلك  قرارنا، وتولى مسؤولية تنظيم الحدث قصر شيجي" ملقيا باللائمة على مكتب  رينزي.

وانتقد عدد من الساسة المعارضين والصحف التصرف،ووصفوه بأنه تملق مخز  لرئيس الدولة المسلمة الغنية بالموارد. ووصل روحاني إلى روما من أجل  توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية بمليارات من اليورو.

ووصف ريناتو برونيتا ،أحد أعضاء حزب رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو  برلسكوني "فورزا إيطاليا" المعارض، تغطية التماثيل بأنها "خضوع ، وتخلي  عن فنوننا وثقافتنا" ، قائلا إنه لابد أن تقيم إيطاليا العلاقات  التجارية مع إيران "دون أن تخسر نفسها".

وفي مؤتمره الصحفي أمس الأربعاء ، قلل روحاني من أهمية الجدل بهذا الشأن واصفا  إياه بأنه "مسألة إعلامية "، ونفى أنه طلب أي حجب للتماثيل. ولكنه أضاف:  "الإيطاليون من الشعوب المضيافة للغاية، يحاولون بذل كل جهد من أجل راحة  ضيوفهم". 

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