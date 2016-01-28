إطلاق سراح صحفيّ الجزيرة المختطفين باليمن

قال مراسل الجزيرة حمدي البكاري إنه تم اختطافه بعد عملية اختراق أمني للمناطق التي تسيطر عليها المقاومة من قبل الحوثيين و في منزل يتبعهم داخل تعز.

وأضاف البكاري أنه وزميليه عبد العزيز الصبري ومنير صادق تعرضوا لتعذيب نفسي من جانب خاطفيهم. وأوضح أنه طوال مدة احتجازه التي استمرت 10 أيام كان مقيدا بسلاسل حديدية وكان يتم التحقيق معه بشكل مستمر.



ووجه البكاري الشكر لزملائه في شبكة الجزيرة وكل المتضامنين معه.

و كان الزميل حمدي قد كتب على حسابه الشخصي على الفيسبوك واصفا ما لقاه أثناء فترة احتجازه بالقول " الحمدلله رب العالمين… هأنذا بين أحبابي في تعز… سأتحدث لاحقا بالتفصيل لكن اختصر لكم المسألة.. عملية اختراق أمني من خلالها تم اختطافنا لنجد أنفسنا بيد الحوثيين في منزل يتبعهم داخل تعز.. قالوا لي أنت عند الإمام .. عند السيد .. عند"ابوطالب ".. وكنا نسمعهم يرددون الصرخة والموت لأمريكا.. تعرضنا لتعذيب نفسي فظيع.. كان لحملتكم قوتها وتأثيرها.. صعب على الخاطفين تهريبنا إلى خارج تعز".

و أضاف قائلا " أشكر ابي وأمي وزوجتي وأطفالي وأقاربي على تحمل الضغط النفسي.. أشكر إدارة الجزيرة وكل العاملين فيها على هذا الموقف المعهود عن القناة والعاملين فيها" .

و وجه الشكر كذلك لزملائه قائلا "أشكر كل زملائي وأصدقائي وكل الناشطين.. أشكر كل المواطنين الأحرار.. أشكركم جميعا على موقفكم… نحن أكثر قوة وصمودا نقوم بمهنة جليلة في نقل الواقع وأوجاع الناس وإيصال الحقيقة والدفاع عن حق الجميع في المعرفة"

و ختم كلامه مؤكدا على الصمود و عدم التراجع عن واجبه المهني في كشف الحقيقة قائلا "لن نخاف أو نتراجع يوما عن القيام بذلك.. فشلت خفافيش الظلام.. وفشل إرهاب الجماعات القادمة من خارج الزمن .. سأحكي لكم التفاصيل في الأيام القادمة ".