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إسبانيا تعتقل 9 أشخاص بتهمة الانتماء لـ"العمال الكردستاني"

28/1/2016

قالت وزارة الداخلية الإسبانية إن الشرطة ألقت القبض على تسعة أشخاص أمس الأربعاء بتهمة الانتماء إلى ما سمته تنظيم "إجرامي" و"إرهابي"، والتعاون معه وذلك بسبب صلات تربطهم بحزب العمال الكردستاني.
 
ويقاتل حزب العمال الكردستاني في سبيل منح أكراد تركيا الحكم الذاتي؛ لكن الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وتركيا يعتبرونه تنظيما إرهابيا.

وذكر البيان أن المعتقلين هم ثمانية أسبان وتركي. وأضاف أن عملية الشرطة التي لا تزال مستمرة شملت أيضا تفتيش 11 منزلا خلال مداهمات في الفجر بمدن مدريد وبلنسية وبلباو.
 
 وأضاف قائلا "تعاون المعتقلون مع سكان في دول أوربية أخرى على تقديم البنية الأساسية اللازمة لإرسال مقاتلين للانضمام إلى صفوف وحدات حماية الشعب الكردية أو الجناح المسلح للتنظيم."
 
 وذكرت الوزارة أن إسبانيا ألقت القبض على 19 متهما بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني منذ 2013 بما في ذلك اعتقالات اليوم .

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