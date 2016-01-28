أسعار النفط العالمية "تكافح" لمواصلة مسيرة الصعود

مسيرة صعودية حذرة لأسعار النفط

ارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت بواقع 79 سنتا و بما يساوي 2.39% لتسجل عند التسوية 33.89 دولارا للبرميل، فيما ارتفع سعر الخام الأميركي 1.82 دولار إلى 34.12 دولار للبرميل.

كانت أسعار النفط ارتفعت بنحو ثمانية في المئة لتتجاوز 35 دولاراً للبرميل (الخميس) مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، ومبتعدة كثيراً عن أدنى مستوى لها في 12 عاماً، والذي هوت إليه في وقت سابق هذا الشهر وسط تنامي التوقعات بأن كبار المنتجين قد يتعاونون لخفض الإنتاج.

وارتفع النفط نحو 30 في المئة عن أدنى مستوى منذ العام 2003 الذي سجله في وقت سابق من كانون الثاني (يناير). وتسارعت المكاسب هذا الأسبوع بفعل تكهنات بأن روسيا و"أوبك" قد تتفقان على خفض الإنتاج.