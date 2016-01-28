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أردوغان : النظام البرلماني انتهت صلاحيته

28/1/2016

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صياغة الدستور التركي الجديد واجب وطني وليست قضية فرد أو طائفة.

وأضاف أردوغان، خلال ندوة حول مشروع الدستور الجديد، أن جميع الدساتير السابقة كانت مستوردة وليست نابعة من الداخل.

وأوضح أن الدستور الحالي لا يلبي طموحات وأهداف الشعب التركي، مؤكدا أنه دستور جاء به الانقلابات العسكرية التي شهدتها تركيا، على حد وصفه.

وأكد الرئيس التركي أن حكومته بذلت قصارى جهدها لتشكيل لجنة مؤلفة مـن الأحزاب المعارضة رغم حصول حزبه على 60% مـن مقـاعد البرلمان.

وحول طبيعة نظام الحكم في الدستور الجديد أكد أردوغان أن النظام الرئاسي هو أفضل نظام يخدم أهداف المجتمع التركي ، مشيرا إلى النظام البرلماني انتهت صلاحيته، بحسب وصفه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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