أردوغان : النظام البرلماني انتهت صلاحيته

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صياغة الدستور التركي الجديد واجب وطني وليست قضية فرد أو طائفة.

وأضاف أردوغان، خلال ندوة حول مشروع الدستور الجديد، أن جميع الدساتير السابقة كانت مستوردة وليست نابعة من الداخل.

وأوضح أن الدستور الحالي لا يلبي طموحات وأهداف الشعب التركي، مؤكدا أنه دستور جاء به الانقلابات العسكرية التي شهدتها تركيا، على حد وصفه.

وأكد الرئيس التركي أن حكومته بذلت قصارى جهدها لتشكيل لجنة مؤلفة مـن الأحزاب المعارضة رغم حصول حزبه على 60% مـن مقـاعد البرلمان.

وحول طبيعة نظام الحكم في الدستور الجديد أكد أردوغان أن النظام الرئاسي هو أفضل نظام يخدم أهداف المجتمع التركي ، مشيرا إلى النظام البرلماني انتهت صلاحيته، بحسب وصفه.