البث الحي
منوعات

وفاة متظاهرة اعتصمت لمدة 30 عاما أمام البيت الأبيض

26/1/2016

يعتبر اعتصام كونسبسيون أطول احتجاج  سياسي في تاريخ الولايات المتحدة

توفيت المتظاهرة كونسبسيون بيسوتو،  التي ظلت معتصمة أمام البيت الأبيض لأكثر من 30 عاما احتجاجا على  الأسلحة النووية.

وتوفيت بيسوتو يوم أمس الاثنين، عن عمر يناهز 80 عاما، في ملجأ تابع  لمؤسسة "إن ستريت فيلدج"، وهى مؤسسة غير ربحية لرعاية النساء اللاتي لا  مأوى لهن في واشنطن.

ويعتبر اعتصام كونسبسيون المناهض لانتشار الاسلحة النووية أطول احتجاج  سياسي في تاريخ الولايات المتحدة. وأصبح تواجدها، جنبا إلى جنب مع  مجموعة من  المتظاهرين الذين كانوا يتناوبون الاعتصام فيما بينهم،  مظهرا ثابتا  في الحديقة  الواقعة قبالة  البيت الأبيض على مدار الساعة.

واستخدم المحتجون خيمة صغيرة لتوفير المأوى للإقامة فيها  على مدار  الساعة.

وقال صديقها المعتصم مات روسيلو "بقيت هنا ليلا ولم تغادر أبدا ودائما  متواجدة. رغم الأمطار والثلج دائما متواجدة".

وتابع روسيلو المسؤول الرئيسي عن الوقفات الاحتجاجية، أن النشطاء  المحتجين  اعجبوا بها للغاية، لكن النقاد نظروا إليها  بسخف.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

أذربيجان تحتج على قرار فرنسي بشأن كاراباخ.. وتركيا: مرجعية البرلمان الفرنسي قصص الخيال

وحدات من جيش أذربيجان في منطقة أغدام- 20 نوفمبر (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)