وفاة ضحية جديدة من مصابي تفجير إسطنبول

ارتفاع ضحايا تفجير اسطنبول ل11 شخصا

قال بيان صادر عن شرطة برلين، اليوم الأربعاء، إن مواطنة ألمانية من المصابين بجروح بليغة جراء التفجير الانتحاري الذي وقع بساحة السلطان أحمد في قلب مدينة اسطنبول توفيت مساء أمس في المستشفى الذي نُقلت إليه عقب الإصابة.

وبهذه الوفاة يرتفع عدد ضحايا التفجير وقع في واحدة من أهم المناطق السياحية في إسطنبول إلى 11 شخصً

من جهة أخرى قالت وكالة أنباء الأناضول أن فحوصات الطب الشرعي على جثث الضحايا العشرة الذين قُتلوا جراء التفجير، ونُقلوا من إسطنبول إلى العاصمة الألمانية برلين على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الألمانية، بتاريخ 16 يناير الحالي، قد انتهت، وتم السماح بدفنهم.

جدير بالذكر، أن عشرة سياح ألمان لقوا مصرعهم، إضافة إلى منفذ الهجوم، وأصيب 15 آخرون بجروح، في تفجير انتحاري، وقع بتاريخ 12 يناير في ميدان السلطان أحمد السياحي، وسط مدينة إسطنبول

وأعلنت السلطات التركية في وقت لاحق أن منفذ التفجير الانتحاري ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية وأنه سوري الجنسية .