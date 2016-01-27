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وزيرة العدل الفرنسية تستقيل بسبب "إسقاط الجنسية"

27/1/2016

وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا

استقالت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا اعتراضا على مناقشة "إسقاط الجنسية" عن من يثبت ضلوعهم في "الإرهاب".

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن توبيرا قدمت استقالتها للرئيس.

وتوبيرا هي من معارضي اقتراح الحكومة إسقاط الجنسية عن حاملي الجنسيتين ممن يثبت ضلوعهم في الإرهاب.

وعلقت وزيرة العدل الفرنسية المستقيلة على صفحتها على تويتر أن المقاومة تكون بالصمود أحيانا، وبالرحيل أحيانا أخرى.

وتأتي استقالة توبيرا قبيل عرض رئيس الوزراء مانويل فالس على مجلس النواب النص النهائي لمشروع إصلاح دستوري يتعلق بحالة الطوارئ وإسقاط الجنسية.

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