منصور: عدم مساءلة إسرائيل يعني مزيدا من القتلى الفلسطينيين

قال رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن كل يوم يمر في ظل فشل مجلس الأمن في عدم تحمل مسؤولياته وفق ميثاق المنظمة الدولية، يعني مصرع مزيد من المدنيين الأبرياء وتدمير الممتلكات وسحق آفاق السلام وانتشار اليأس.

وأكد "منصور" في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، أن الفشل في مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وإلزامها على الامتثال للقانون قد تسببا في معاناة هائلة للشعب الفلسطيني بما في ذلك ملايين اللاجئين.

وشدد على أن إسرائيل عليها الاختيار بين الاحتلال والسلام، لافتاً إلى أن سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تظهر أن الأجندة الاستعمارية تغلبت على أجندة السلام.

وطالب أن تترجم المواقف القوية التي أعرب عنها أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي ضد الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، إلى عمل.

وشدد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة على أهمية الآليات الدولية بما في ذلك عقد مؤتمر دولي، يكون هدفه الرئيسي إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.