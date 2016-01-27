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مقتل ستة وإصابة 12 من قوات الأمن بالعريش

27/1/2016
 أفراد أمن يقفون على نقطة تفتيش في العريش_ رويترز_ أرشيف

أفادت مصادر طبية وأمنية في مصر( الأربعاء)  بأن حصيلة استهداف مدرعتين غرب مدينة العريش  وصلت إلي ستة  قتلي بينهم ضابط برتبة عقيد وإصابة 12 آخرين من قوات الأمن، ويجري التحضير لنقل القتلى والمصابين من مطار العريش إلي مستشفى المعادي العسكري .

وأضافت المصادر أن الانفجار وقع بمنطقة المساعيد على مشارف العريش أكبر مدن شمال سيناء وتسبب في تحطم نوافذ الأبنية القريبة.

ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم الجيش على الفور للتعليق، .ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

 

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