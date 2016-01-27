مخزونات النفط الأمريكية عند أعلى مستوى، وسعر الخام ينتعش

ارتفاع المخزونات الأمريكية لأعلى مستوى على الإطلاق

قالت إدارة معلومات الطاقة الامريكية إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق.

واشارت البيانات الى أن مخزونات النفط الخام قفزت 8.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 22 يناير كانون الثاني، ورفع ذلك مخزونات الخام إلى 494.92 مليون برميل وهو أعلى مستوى منذ ان بدأت ادارة معلومات الطاقة الاحتفاظ بسجلات للمخزونات.

كما ارتفعت مخزونات البنزين بينما تراجعت مخزونات المشتقات التي تشمل الديزل وزيت التدفئة.

ودفعت زيادة المخزونات الأمريكية أسعار النفط في العقود الآجلة إلى الارتفاع حيث قفزت أسعار عقود النفط (الاربعاء) بعد أن أشارت روسيا إلى تعاون محتمل مع أوبك وهو ما يذكي آمالا في إتفاق لخفض تخمة في الامدادات العالمية وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 33.10 دولار للبرميل بما يعادل 4.1 بالمئة ، كما أغلقت عقود خام القياس الامريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 85 سنتا أو 2.7 بالمئة عند 32.30 دولار للبرميل .