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ليفربول يبلغ نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية

27/1/2016

فريق ليفربول (رويترز)
 

تأهل ليفربول إلى نهائي كأس رابطة الأندية الانجليزية لكرة القدم بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة في إياب الدور قبل النهائي باستاد انفيلد انتهت 1- صفر لصالح ستوك سيتي الزائر عقب وقت إضافي لتصبح النتيجة الإجمالية التعادل 1-1.

وتقدم ستوك -الذي سيطر لفترات طويلة في استاد انفيلد- في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما حول ماركو أرناوتوفيتش الكرة إلى الشباك من موقف تسلل لكن مساعد الحكم لم يرفع رايته ليحتسب الهدف.

ولم ينجح أي من الفريقين في التسجيل في بقية اللقاء لتذهب المباراة لركلات الترجيح وسجل جو الين المحاولة الحاسمة ليمنح ليفربول الفوز 6-5.

وسيلتقي ليفربول مع ايفرتون أو مانشستر سيتي في النهائي يوم 28 فبراير شباط ويتقدم فريق المدرب روبرتو مارتينيز 2-1 قبل لقاء الإياب يوم الأربعاء.

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